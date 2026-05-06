    رئيس فيتنام في زيارة رسمية للهند لتعزيز التعاون الدفاعي والاقتصادي

      حظي الرئيس الفيتنامي، تو لام، اليوم الأربعاء، باستقبال رسمي حافل في نيودلهي، حيث التقى رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في محادثات ركزت على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لا سيما في مجالي التجارة والدفاع.

      واصطفت حشود من الجنود الهنود في استعراض عسكري أمام القصر الرئاسي، بينما وقف إلى جانب الرئيس الفيتنامي كل من رئيس الوزراء مودي والرئيسة الهندية دروبادي مورمو.

      وتأتي هذه الزيارة في إطار مساعي البلدين لتعزيز التعاون الثنائي، حيث أكدت وزارة الخارجية الهندية أن المحادثات سـ”تفتح آفاقاً جديدة للتعاون” بين هانوي ونيودلهي.

      وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 15.8 مليار دولار في العام المالي 2025. وتسعى شركات فيتنامية، مثل عملاق السيارات الكهربائية “فين فاست”، إلى اختراق السوق الهندية، أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم.

      وتشير تقارير إعلامية هندية إلى أن المحادثات قد تتضمن صفقة محتملة بقيمة 700 مليون دولار لشراء صواريخ “براهموس” الهندية بعيدة المدى، على الرغم من عدم الإعلان الرسمي عن تفاصيلها.

      وكان تو لام قد التقى الثلاثاء بمستشار الأمن القومي الهندي، أجيت دوفال، حيث ناقشا سبل “تعزيز” الشراكة بين البلدين، حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندهير جيسوال.

      المصدر: يونيوز

