العدو الإسرائيلي يهدد قرى في الجنوب اللبناني بالإخلاء وهي كوثرية السياد، الغسانية، مزرعة الداودية، بدياس، ريحان، زلاية، البازورية، حاروف، حبوش، انصارية، قلاويه، دير الزهراني