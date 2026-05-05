سفينتان تجاريتان أمريكيتان علقتا في منطقة صخرية بمضيق هرمز

أفاد مصدر مطلع لمراسل وكالة “فارس” الإيرانية بأن سفينتين تجاريتين أمريكيتين عقلتا في المياه الجنوبية لمضيق هرمز، وتحديدًا في جزئه الجنوبي.

يأتي ذلك في وقت كان قد ادّعى فيه ما يُعرف بـ”القوة الإرهابية سنتاكوم” CENTCOM) أمس أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبرتا عبر المضيق.

وبعد ساعات قليلة، نفت قوات الحرس الثوري الإيراني هذا الادعاء. أما اليوم كشف مصدر مطلع أن المياه القريبة من السواحل العمانية صخرية، مما يحول دون قدرة السفينتين على الإبحار منها أو العودة عبر هذا المقطع.

وبحسب المصدر ايضاً، فإنه من الناحية الجغرافية، لا يمتلك الجزء الجنوبي من سواحل مضيق هرمز، القريب من جزيرتي “مسندم” و”الخيل”، القدرة الطبيعية على التحول إلى ممر ملاحي، كما أن عبور السفن من المناطق الجنوبية الصخرية والضحلة ينطوي على مخاطر بالغة.

ومساء أمس الاثنين، اندلع حريق واسع في المنشآت النفطية بميناء “الفجيرة” الإماراتي. وقد أرجع مصدر عسكري مطلع هذا الحريق إلى مغامرة الجيش الأمريكي الرامية إلى إنشاء ممر لعبور غير قانوني للسفن عبر الممرات المحظورة في مضيق هرمز.

المصدر: فارس