وزارة التربية: كرامي أمنت المبالغ المطلوبة لتغطية مستحقات المستعان بهم وعمال المكننة والحراسة في المدارس والثانويات الرسمية



اعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان انه “بناء على قرار مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي استثنائيا صرف مستحقات عقود الأساتذة المتعاقدين على مختلف تسمياتهم والمستخدمين في المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية عن فترة الإقفال القسري لحين انتهاء العدوان والعودة الآمنة، والى حين العمل على إقرار القانون الذي تقدم في مجلس النواب للغاية نفسها، بادرت الوزيرة ريما كرامي إلى الاتصال بالجهات المانحة لتأمين المبالغ المطلوبة لتغطية مستحقات المستعان بهم وعمال المكننة والحراسة في المدارس والثانويات الرسمية. وقد تمكنت من الحصول على المبالغ المطلوبة من منظمة اليونيسف التي سارعت الى طلب جداول بأسماء هؤلاء من الوزارة. وبناء عليه ، سيتم صرف هذه المستحقات فور انتهاء المعاملات اللازمة لذلك”.

من جهة ثانية اجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي في إطار اللقاءات مع المكاتب التربوية للأحزاب، مع وفد من المكتب التربوي في “الحزب السوري القومي الإجتماعي” برئاسة جاد ملكي ، وكان عرض لخطط الوزارة ومشاريعها ، تلاه نقاش حول الإطار والخطط المطروحة في اكثر من عنوان .

وقال ملكي بعد الاجتماع: “بحثنا في الأزمة المستمرة من جوانبها كافة ، والتي كانت بدأت قبل الحرب والعدوان الإسرائيلي ، وكانت لدينا مشاكل اقتصادية وغيرها ، وقدمنا لمعالي الوزيرة لائحة بالنقاط التي تهمنا. بدأنا بالقضايا التي تحظى بعنايتنا ، ثم تحدثنا عن الحروب التي نحن فيها ، وبادرنا إلى تسليم الوزيرة لائحة ، وكنا على انسجام كبير بين القرارات التي كانت تتخذها الوزارة وتلك التي قدمناها إليها خطيا ، ونحن نشكرهم على هذا التفاعل ، ونأمل ان يستمر هذا الأمر إلى ما بعد الأحداث لكي نكون مع بعضنا في السلم كما في الحرب من اجل التربية”.