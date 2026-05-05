كيان العدو في سباق لايجاد حلّ لمأزق مسيرات المقاومة

لا تزال مسيرات المقاومة الإسلامية في لبنان هاجس العدو الأكبر وخصوصاً بعد فشل المنظومة التي قال إنه وضعها بهدف صدّ هذه المسيرات في تحقيق هدفها. وقد عكس إعلام العدو اليوم مدى تأثير هذه المسيرات في المعركة الدائرة جنوب لبنان لصالح المقاومة مكبدة العدو خسائر كبرى.

في السياق، قالت إذاعة جيش العدو الإسرائيلي إنه “تم إطلاق نحو 70 طائرة مسيّرة مفخخة باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي منذ وقف إطلاق النار، وقد تسبّب 11 منها بإصابة وقتل جنود. اثنتان منها اخترقتا إلى داخل “الأراضي الإسرائيلية” وأصابتا جنودًا داخل أراضينا”.

إذاعة جيش العدو الإسرائيلي أضافت ايضاً أن “حزب الله أطلق خلال وقف إطلاق النار عشرات الصواريخ باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وبعضها اخترق أيضًا إلى داخل “الأراضي الإسرائيلية””.

بدورها، صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية قالت إنه “في إطار سباق إيجاد حل لمحلّقات حزب الله، أصدرت وزارة الحرب الإسرائيلية دعوة لتقديم مقترحات للشركات. وقد تلقت الوزارة 70 ردًا، ويجري حاليًا تقييمها. في العادة، تستغرق عملية تقديم المقترحات شهورًا بين استلام طلب طرح المناقصة واختيار الشركة. أما هذه المرة، ووفقًا لمسؤول رفيع المستوى، ونظرًا للحاجة المُلحة وتنافس “إسرائيل” مع حزب الله، فقد تم تسريع الإجراءات”.

من جهتها، “القناة 15 ” العبرية أعلنت أن “حزب الله أطلق الليلة الماضية صاروخًا مضادًا للدبابات باتجاه المنطقة التي تعمل فيها قواتنا في جنوب لبنان”.