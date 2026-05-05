الصين | 21 قتيلاً و61 جريحاً بانفجار مصنع ألعاب نارية في وسط البلاد

قُتل ما لا يقل عن 21 شخصاً وأُصيب 61 آخرون جراء انفجار ضخم وقع في مصنع للألعاب النارية بوسط الصين، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية.

ووقع الانفجار، بعد ظهر الاثنين، داخل شركة “ليويانغ هواشينغ” لتصنيع وعرض الألعاب النارية في مدينة ليويانغ التابعة لمقاطعة هونان، حيث أظهرت المشاهد المصورة سحباً كثيفة من الدخان تتصاعد من موقع الحادث، إلى جانب دمار واسع طال المباني المحيطة.

وبيّنت لقطات جوية التُقطت في اليوم التالي استمرار تصاعد الدخان من أنقاض المصنع، فيما بدت العديد من المنشآت وقد تهدمت أسقفها أو تضررت بشكل كبير، وسط انتشار فرق الإنقاذ التي واصلت عمليات البحث بين الركام.

وأفادت السلطات بأن أكثر من 480 من عناصر الإنقاذ شاركوا في عمليات الإغاثة، مع فرض طوق أمني بقطر ثلاثة كيلومترات حول موقع الانفجار وإجلاء السكان القاطنين في المناطق المجاورة كإجراء احترازي.

وفي سياق التحقيقات، أوقفت الشرطة إدارة الشركة المشغّلة، بينما لا تزال أسباب الانفجار قيد التحقق، في وقت وجّهت القيادة الصينية بضرورة بذل “كل الجهود” لعلاج المصابين والبحث عن المفقودين ومحاسبة المسؤولين.

وتُعد مدينة ليويانغ مركزاً رئيسياً لصناعة الألعاب النارية في الصين، إذ تنتج نحو 60% من إجمالي الإنتاج المحلي و70% من الصادرات، في قطاع يشهد حوادث متكررة غالباً ما تُعزى إلى ضعف معايير السلامة.