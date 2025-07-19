لبنان

“هيئة أبناء العرقوب” نددت بالعدوان على سوريا ودعت لغليب الحكمة والتعقل

ندّدت “هيئة أبناء العرقوب” في بيان، “بالعدوان الصهيوني على سوريا وبالعدوان المستمر على لبنان”، مطالبة “جامعة الدول العربية بعقد اجتماع طارئ يتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية الأمن القومي من الاستباحة الاسرائيلية”.

وشددت على أن “العدوان الصهيوني الارهابي على سوريا، هو حلقة في مسلسل الحرب الصهيونية على كل العرب، ويشكل انتهاكا سافرا لكل القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، في وقت تقف الدول الغربية ومجلس الأمن الدولي موقف المتفرج على هذا الوحش الاسرائيلي المجرم والمتفلت من كل القيم والمبادئ الانسانية”.

وأسفت “للأحداث الأليمة التي تشهدها منطقة السويداء”، معتبرة أن “كل عربي، من أي طائفة كان، يعتقد أنه يحتمي بالكيان الصهيوني في مواجهة أي تجاوزات وانتهاكات، او يستقوي به لتحقيق أهداف مشبوهة في مواجهة أبناء الوطن الواحد، هو واهم، فمن يرتكب حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، لا يهمه الدم العربي لأي إنسان عربي، بل يريد سفك المزيد من هذا الدم لتحقيق أحلامه التلمودية”.

ودعت “الشعب السوري الشقيق إلى الوحدة والوقوف صفاً واحداً في الدفاع عن وحدة بلدهم وعروبته واستقلاله في مواجهة سيف التقسيم الصهيوني”. ونوهت “بالمواقف اللبنانية التي دعت إلى تعزيز الوحدة الوطنية الداخلية ونبذ الفتنة بكل أشكالها”، مشددة على “أهمية الإستماع إلى صوت الحكمة والتعقل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام