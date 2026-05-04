التقدمي زار محافظ البقاع: تأكيد الاستقرار وتعزيز دور المؤسسات في خدمة المواطن

زار وكيل داخلية البقاع الغربي في “الحزب التقدمي الاشتراكي” كمال حندوس، على رأس وفد من الوكالة، محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة في مكتبه في زحلة، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في منطقة البقاع، وبخاصة في البقاع الغربي.

وتناول اللقاء “جملة من الملفات الحيوية، أبرزها الشؤون الأمنية والإنمائية والخدماتية، وأوضاع البلديات ودورها في تلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف الراهنة، إضافة إلى واقع المؤسسات الرسمية والتحديات التي تواجهها”.

كما وتم البحث في سبل تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الرسمية والحزبية بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات وتخفيف الأعباء عن الأهالي.

وأكد المجتمعون “أهمية ترسيخ الاستقرار الأمني والاجتماعي في المنطقة، وضرورة الحفاظ على السلم الأهلي، وبخاصة في ظل الأوضاع الدقيقة التي يمر بها لبنان”، مشددين على “دور الدولة ومؤسساتها في صون الأمن وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة”.

وعبّر حندوس من جهته، وباسم التقدمي، عن تقديره لجهود المحافظ أبو جودة… ودوره في دعم عمل البلديات والمؤسسات الرسمية، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين في البقاع.

كما وتطرق البحث إلى مواضيع متفرقة تخص البقاع الغربي، وبخاصة لجهة متابعة النازحين وايوائهم. وجرى التنويه بدور الاجهزة الامنية والقضائية، إضافة إلى البحث في بعض الشؤون التي تحقق مصلحة المنطقة وأهلها.

وإطلع القاضي ابو جودة من الوفد على الدور الذي يقوم به “الحزب التقدمي الاشتراكي” على المستوى الوطني، وحرصه الدائم على التواصل مع المرجعيات الرسمية والإدارية لما فيه مصلحة المنطقة وأهلها، حيث نوع ابو جودة باستمرار هذا النهج لتعزيز التعاون وتكامل الأدوار مثمنا المواقف الوطنية الجامعة لجنبلاط.

ونقل الوفد إلى المحافظ تحيات الرئيس وليد جنبلاط ورئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط وقيادة التقدمي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام