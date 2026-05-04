    مصدر عسكري ايراني لـ«تسنيم»: الإمارات ستتحمل تبعات أي تجاوز محتمل وستُستهدف مصالحها

      قال مصدر عسكري ايراني، ردًا على الادعاءات المنسوبة للإمارات لوكالة «تسنيم»، إنه لم يُعلن حتى الآن أي تهديد رسمي من قبل الإماراتيين، مضيفًا أن ما يُتداول حتى هذه اللحظة هو أخبار تنقلها وسائل الإعلام عن مصادر، إلا أنه إذا أصبحت الإمارات «أداة بيد الكيان الإسرائيلي» وأخطأت أو تجاوزت حدودها، فسوف تتلقى درسًا لن تنساه أبدًا.

      وأكد المصدر أن أي عمل غير عاقل من جانب الإمارات سيجعل جميع مصالحها هدفًا لإيران، مشددًا على أنه لن تكون أي نقطة من منشآت الإمارات في مأمن.

      وأشار المصدر العسكري إلى أن الإمارات تدرك أنها «تجلس في بيت زجاجي رقيق جدًا وحساس»، وأن انعدام الأمن بالنسبة لها «سُمّ قاتل»، مضيفًا أنه إذا أرادت تكرار خطأ حرب الأربعين يومًا، فسيتم التخلي بالكامل عن ضبط النفس، وسيتم التعامل مع «هذا العرين الصهيوني» باعتباره جزءًا من الكيان الصهيوني.

      المصدر: موقع المنار

      

      عراقجي: العمل على تطوير آلية لإدارة مضيق هرمز والمضيق لن يعود إلى وضعه السابق

      ايران تؤكد أنه لم تعبر أي سفينة عبر هرمز خلال الساعات الماضية وأن أمن الخليج خط أحمر

      آخر التطورات في طهران مع مراسلنا محمد حسن قاسم

