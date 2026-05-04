“إي بي سي”: نقل السفينة توسكا وطاقمها إلى باكستان تمهيدا لإعادتهم إلى إيران

أفاد متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية لشبكة ABC أن “السفينة الإيرانية التي احتجزتها واشنطن بعد محاولتها اختراق الحصار البحري، نقلت إلى باكستان لإعادتها إلى إيران، مع طاقمها”.

وقال القبطان تيم هوكينز: “أكملت القوات الأمريكية اليوم نقل 22 من أفراد طاقم السفينة “توسكا” إلى باكستان لإعادتهم إلى بلادهم. وكان قد تم نقل ستة ركاب آخرين إلى إحدى دول المنطقة لإعادتهم إلى بلادهم الأسبوع الماضي”.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن الركاب الستة هم من عائلات بعض أفراد الطاقم.

وأضاف هوكينز “يجري حاليا نقل السفينة توسكا إلى مالكها الأصلي بعد اعتراضها واحتجازها أثناء محاولتها انتهاك الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران الشهر الماضي”.

وقال الجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، في مؤتمر صحفي عقده البنتاغون في 24 نيسان / أبريل، إنه “عندما تجاهل طاقم سفينة توسكا تحذيرات استمرت ست ساعات من السفن الأمريكية في 19 نيسان / أبريل، أطلقت مدمرة عدة قذائف على غرفة محركات سفينة الحاويات. وصعدت قوات مشاة البحرية الأمريكية لاحقا إلى السفينة واستولت عليها.”