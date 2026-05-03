ناقلة نفط إيرانية محمّلة بمليوني برميل تفلت من الحصار الأميركي وتصل إلى المياه الإندونيسية

أفاد موقع تتبع حركة السفن “TankerTrackers” بأن ناقلة نفط إيرانية عملاقة نجحت في الإفلات من الحصار البحري الأميركي، ووصلت إلى المياه الإندونيسية محمّلة بشحنة ضخمة من النفط الخام.

وذكر الموقع، في منشور عبر منصة “إكس”، أن الناقلة من طراز VLCC وتتبع لشركة النفط الوطنية الإيرانية (NITC)، وتحمل أكثر من 1.9 مليون برميل من النفط، تُقدّر قيمتها بنحو 220 مليون دولار.

وأوضح أن السفينة، التي تحمل اسم “HUGE” (رقم التعريف: 9357183)، شوهدت آخر مرة قبالة سواحل سريلانكا قبل أكثر من أسبوع، وهي تتحرك حاليًا عبر مضيق لومبوك في إندونيسيا باتجاه أرخبيل رياو.

وبحسب بيانات التتبع البحري، توقفت الناقلة عن إرسال إشارات نظام التعريف الآلي (AIS) منذ 20 آذار/مارس، عقب مغادرتها مضيق ملقا، في خطوة يُعتقد أنها هدفت إلى تفادي الرصد والمراقبة.

ويأتي ذلك في ظل القيود المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، حيث تسعى طهران إلى الالتفاف على إجراءات الحصار عبر مسارات وشحنات بديلة.

المصدر: موقع تتبع حركة السفن TankerTrackers