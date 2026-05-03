الخارجية الإيرانية: واشنطن تعترف بـ”القرصنة البحرية” وندعو لتحرك دولي حازم

ردّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبرًا أنها تمثل اعترافًا صريحًا بممارسة “القرصنة البحرية” ضد الملاحة الدولية.

وفي تغريدة نشرها عبر منصة “إكس”، أشار بقائي إلى أن وصف احتجاز السفن الإيرانية بشكل غير قانوني بهذا الشكل “ليس زلة لسان، بل إقرار واضح بالطبيعة الإجرامية لهذه الإجراءات”.

ودعا بقائي المجتمع الدولي والدول الأعضاء، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة، إلى اتخاذ موقف حازم إزاء ما وصفه بمحاولات تطبيع الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، مشددًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها.

المصدر: وكالة فارس