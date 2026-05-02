    الهرمل تشيّع الشهيد الدكتور محمد علي يونس اسكندر في موكب حاشد

      تواصلت اعراس الشهادة في الهرمل، التي زفت شهيدها السعيد الدكتور محمد علي يونس اسكندر، الملتحق بأخيه الشهيد محمد حسن، الذي ارتقى قبل عام دفاعا عن لبنان وشعبه.

      ونظم حزب الله تشييعا حاشدا انطلق من امام منزل ذوي الشهيد في حي المرح الجنوبي بمشاركة علماء دين وفعاليات وحشد من جماهير المقاومة الإسلامية في الهرمل.

      وسار المشيعون، يرفعون النعش الطاهر على الأكتاف، ويرددون اللطميات والشعارات التي تمجد المقاومة وتندد بأميركا وإسرائيل.

      وعند وصول التشييع إلى روضة مدينة الهرمل، أقيمت الصلاة على النعش الطاهر، قبل مواراته الثرى إلى جانب شقيقه وإخوانه الشهداء.

      المصدر: موقع المنار

