    لبنان

    “هيئة علماء بيروت” تدين اغتيال خطيب مقام السيدة زينب (ع) في سوريا

      استنكرت “هيئة علماء بيروت” في بيان لها السبت “الجريمة الجبانة والبشعة التي أدت إلى استشهاد السيد فرحان المنصور، أحد أعضاء الهيئة العلمائية للطائفة الإسلامية الشيعية في سوريا، المعروف بتوجهه الوحدوي والوطني، مع كل مكونات الشعب السوري، وداعية للخير والمحبة والإصلاح”.

      وقال البيان “إننا في هيئة علماء بيروت وبعد إدانتنا لهذه الجريمة النكراء، نثمن ما صدر عن وزارة الداخلية السورية، التي اعتبرت أن هذه الجريمة تندرج في إطار استهداف الرموز الدينية والاجتماعية لإثارة الفتنة وضرب حالة الاستقرار المجتمعي، وأنها لن تمر دون محاسبة ..”، وتابع “هذا ما نؤكد عليه بدورنا، ونطالب السلطات المختصة باستكمال التحقيق والعمل الجاد لكشف الجناة وإنزال أشد العقوبات بهم إحقاقاً للعدالة، ودرءًا للفتنة، وحفظاً للأمن والسلم الأهلي، وحرصاً على الاستقرار ووحدة الشعب السوري الشقيق، الذي نرجو له كل الخير والأمن والأمان”.

      واضافت الهيئة “نتقدم بالعزاء من ذوي الشهيد المظلوم وكل محبيه، وندعو الله تعالى له بالرحمة والمغفرة وعلو الدرجات”.

      مواضيع ذات صلة

      الداخلية السورية: اغتيال خطيب مقام السيدة زينب يهدف لإثارة الفتنة وضرب حالة الاستقرار

      الداخلية السورية: اغتيال خطيب مقام السيدة زينب يهدف لإثارة الفتنة وضرب حالة الاستقرار

      هيئة علماء بيروت تستنكر إدراج عدد من المستشفيات في لبنان تحت عنوان مكافحة الإرهاب

      هيئة علماء بيروت تستنكر إدراج عدد من المستشفيات في لبنان تحت عنوان مكافحة الإرهاب

      هيئة علماء بيروت تدين التفجير الآثم في باكستان

      هيئة علماء بيروت تدين التفجير الآثم في باكستان