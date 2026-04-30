    لبنان

    الرئيس نبيه بري ابرق مهنئاً لرئيس الحكومة العراقية المكلف علي الزيدي

      ابرق دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري لرئيس الحكومة العراقية المكلف علي الزيد مهنئاً
      بمناسبة تكليفه من قبل رئاسة الجمهورية العراقية بمهام تأليف حكومة عراقية جديدة وجاء في نص البرقية :
      يسعدني باسمي الشخصي وباسم المجلس النيابي أن أتقدم منكم بأحر التهاني بمناسبة تكليفكم من قبل رئاسة الجمهورية العراقية بمهام تأليف حكومة عراقية جديدة متمنياً لكم التوفيق والنجاح في إنجاز هذه المهمة الوطنية والقومية بما يحقق للشعب العراقي الشقيق امانيه وتطلعاته في التقدم والرخاء والإستقرار والإزدهار .

      واضاف الرئيس بري : كما أنتهزها مناسبة لأجدد الشكر والتقدير بإسم الشعب اللبناني ومن خلالكم للشعب العراقي رئاسة ومجلساً نيابياً وحكومة ومرجعيات رشيدة على وقوفهم الدائم إلى جانب لبنان في كافة الحقبات وعلى مختلف المستويات ، لا سيما في المرحلة الراهنة التي تعرض ويتعرض فيها لبنان لعدوان اسرائيل متواصل مستهدفا الحجر والبشر وكل مقومات الحياة فيه .

      المصدر: مواقع

