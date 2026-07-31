الجمعة   
   31 07 2026   
   16 صفر 1448   
   بيروت 15:44
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الرئيس بري استقبل وزير الداخلية وجرى البحث بالاوضاع العامة

      استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الجمعة وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، حيث تم البحث في الأوضاع العامة لاسيما الامنية منها وآخر المستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة العدو الاسرائيلي اعتداءاتها وتدميرها الممنهج للقرى اللبنانية الجنوبية المحتلة.

      وتابع الرئيس بري مع المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج الاوضاع العامة وشؤوناً قضائية.

      كما استقبل الرئيس بري وفدا من “المجلس الاغترابي اللبناني للاعمال” برئاسة نسيب فواز حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع العامة وبرامج وانشطة المجلس الاغترابي في المرحلة الراهنة وفي المستقبل.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      الرئيس بري عن تفجيرات العدو: ما حصل مدان ولا يجب السكوت والصمت عنه والإستسلام لوقائعه

      الرئيس بري عن تفجيرات العدو: ما حصل مدان ولا يجب السكوت والصمت عنه والإستسلام لوقائعه

      الرئيس بري: العدو ليس بوارد الانسحاب قبل الانتخابات المقبلة في الكيان

      الرئيس بري: العدو ليس بوارد الانسحاب قبل الانتخابات المقبلة في الكيان

      الرئيس بري : الجيش هو جيش لبنان واللبنانيين هو منهم ولهم في حماية السيادة وتحرير الأرض والإنسان وصون الاستقرار والسلم الأهلي

      الرئيس بري : الجيش هو جيش لبنان واللبنانيين هو منهم ولهم في حماية السيادة وتحرير الأرض والإنسان وصون الاستقرار والسلم الأهلي