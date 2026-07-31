الرئيس بري استقبل وزير الداخلية وجرى البحث بالاوضاع العامة

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الجمعة وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، حيث تم البحث في الأوضاع العامة لاسيما الامنية منها وآخر المستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة العدو الاسرائيلي اعتداءاتها وتدميرها الممنهج للقرى اللبنانية الجنوبية المحتلة.

وتابع الرئيس بري مع المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج الاوضاع العامة وشؤوناً قضائية.

كما استقبل الرئيس بري وفدا من “المجلس الاغترابي اللبناني للاعمال” برئاسة نسيب فواز حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع العامة وبرامج وانشطة المجلس الاغترابي في المرحلة الراهنة وفي المستقبل.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام