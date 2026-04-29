قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني: قريبا سيرى العدو أسلحتنا الجديدة

قال قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني في حديث له الاربعاء “كان العدو يعتقد أنه سيحقق النصر في الحرب ضد إيران في أقصر وقت ممكن وقد تحول هذا الاعتقاد إلى نكتة في الأكاديميات العسكرية”.

واضاف إيراني “في الحرب المفروضة الثالثة، اقترب العدو من إيران بحرياً، واستخدم منصات صاروخية من وحدات بحرية”، وتابع “نفذت القوات البحرية الإيرانية 7 عمليات صاروخية ضد حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، وعجزت أمريكا لفترة عن إقلاع طائراتها وتنفيذ عمليات جوية منها”.

واوضح ايراني “⁠اضطرت أمريكا إلى إجراء إصلاحات وإضافة المزيد من المدمرات، وجلبت المزيد من منصات الصواريخ إلى الميدان. ومع ذلك، ما زالت متوقفة”، واضاف “أغلقنا مضيق هرمز من بحر العرب، وإذا تقدموا أكثر، سننفذ عملية عسكرية فورية”، وأكد “نقسم بآخر قطرة دم أننا سنأخذ بثأر شهدائنا”.

واشار ايراني الى ان “الأميركيين انتقلوا من القرصنة البحرية إلى احتجاز الرهائن فهم يحتجزون الطواقم وعائلاتهم كرهائن”، وتابع “قريبا سيرى العدو أسلحتنا الجديدة التي يخشاها وستكون بجواره مباشرة”.

