    إيران تؤكد التزامها بأمن الملاحة في الخليج وتتهم واشنطن وتل أبيب بتهديد الاستقرار الإقليمي

    أكد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني التزام بلاده بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في الخليج وممراته الحيوية، متهماً الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي بتهديد الاستقرار الإقليمي وتعريض الملاحة الدولية للخطر.

    وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خُصصت لبحث سلامة وأمن الممرات البحرية، أوضح إيرواني أن إيران، بصفتها دولة ساحلية رئيسية يمر عبر مياهها الإقليمية مضيق هرمز، اتخذت تدابير عملية ومتوافقة مع القانون الدولي لمواجهة التهديدات، وضمان استمرار الملاحة الآمنة ومنع استغلال الممرات البحرية لأغراض عسكرية أو عدائية.

    وأضاف أن هذه الإجراءات تستند إلى حقوق والتزامات إيران في إطار قانون البحار والقوانين الوطنية، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين الأمن القومي واستمرار حركة الملاحة الدولية في بيئة إقليمية متوترة.

    تفاصيل أكثر من طهران مع مراسلنا مختار حداد

