    صحة غزة: 5 شهداء خلال 24 ساعة وارتفاع حصيلة العدوان

      أعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم الأربعاء، وصول 5 شهداء، بينهم حالة انتشال، إلى مستشفيات القطاع، إضافة إلى 7 إصابات.

      وأوضحت الوزارة في تقرير لها أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عدم قدرة طواقم الإسعاف والدفاع المدني على الوصول إليهم حتى اللحظة.

      وبيّنت أن إجمالي عدد الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ 823 شهيدًا و2308 إصابات، إلى جانب تسجيل 763 حالة انتشال.

      وأضافت الوزارة أن الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 72,599 شهيدًا و172,411 إصابة، وفق بياناتها.

      المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

      مواضيع ذات صلة

      تقارير مصورة | آخر التطورات في قطاع غزة

      قصف إسرائيلي وعمليات نسف شرقي قطاع غزة

      يتواصل العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، ولمزيد من التفاصيل مع مدير مكتبنا عماد عيد

