لبنان

الرئيس عون: الجامعة اللبنانية لكل اللبنانيين

قال رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون إن “الجامعة اللبنانية هي جامعة كل اللبنانيين وسنعمل على ان تكون قادرة على القيام بهذه الرسالة”.

كلام الرئيس عون جاء في خلال زيارة قام بها الجمعة الى مبنى الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية في المتحف، حيث كان في استقباله رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران وانتقلا معا الى مكتب بدران حيث عقد اجتماع حضرته وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي.

واعتبر عون ان “العلم هو ميزة لبنان، والاستثمار به وبالادمغة اهم من الاستثمار بالثروة الطبيعية التي تحتاج الى عقول للاستفادة منها”، ورأى ان “الجامعة اللبنانية هي المكان الطبيعي لصقل العقول وتأمين العلم نظرا للمستوى المتقدم الذي حققته وللنجاحات التي سجلتها بين جامعات دول العالم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام