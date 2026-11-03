عون يبحث ملف النازحين السوريين ويؤكد عجز لبنان عن استيعاب المزيد

أبلغ رئيس الجمهورية جوزاف عون المديرة العامة للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، سوزان راب، ترحيبه بتوقيع لبنان اتفاقية مع المركز، تهدف إلى تنظيم وضع ممثليته في لبنان وتوفير إطار رسمي يضمن استمرار عمله في بيروت.

وخلال استقباله راب، عرض عون ما عاناه لبنان ولا يزال جراء موجات النزوح، ولا سيما النازحين السوريين الذين استضافهم منذ عام 2011، مشيرًا إلى أن لبنان يعمل حاليًا على إعادتهم إلى بلادهم بعد زوال أسباب نزوحهم، وفق بيان رئاسة الجمهورية. وأكد أن لبنان لم يعد قادرًا على استيعاب مزيد من النازحين السوريين.

وفي لقاء آخر، استقبل عون النائب البطريركي الماروني المطران الياس نصار، موفدًا من البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وبحث معه شؤونًا وطنية وكنسية.

كما عرض مع سفير لبنان لدى باكستان عبد العزيز عيسى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها.

المصدر: موقع المنار