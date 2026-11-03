لبنان يطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة 2026-2030

أعلن رئيس الحكومة نواف سلام بدء مرحلة جديدة في مسار دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، تقوم على جعل مؤسسات الدولة وقوانينها وموازناتها وخدماتها مصمّمة منذ البداية لتكون متاحة للجميع، على أساس المساواة وتكافؤ الفرص.

وجاء كلام سلام خلال حفل إطلاق وزارة الشؤون الاجتماعية، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، الاستراتيجية الوطنية لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان 2026-2030، وذلك في السراي الحكومي في بيروت.

وتهدف الاستراتيجية إلى ترسيخ الحقوق وتعزيز الدمج والمشاركة على قدم المساواة، وتخلّل الحفل كلمات لوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا رانيا المشاط، وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان أنانديتا فيليبوز.

المصدر: موقع المنار