الثلاثاء   
   03 11 2026   
   22 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 19:41
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    لبنان يطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة 2026-2030

    أعلن رئيس الحكومة نواف سلام بدء مرحلة جديدة في مسار دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، تقوم على جعل مؤسسات الدولة وقوانينها وموازناتها وخدماتها مصمّمة منذ البداية لتكون متاحة للجميع، على أساس المساواة وتكافؤ الفرص.

    وجاء كلام سلام خلال حفل إطلاق وزارة الشؤون الاجتماعية، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، الاستراتيجية الوطنية لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان 2026-2030، وذلك في السراي الحكومي في بيروت.

    وتهدف الاستراتيجية إلى ترسيخ الحقوق وتعزيز الدمج والمشاركة على قدم المساواة، وتخلّل الحفل كلمات لوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا رانيا المشاط، وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان أنانديتا فيليبوز.

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    جنبلاط من اليرزة يؤكد دور الجيش وضرورة تعزيز الوحدة الوطنية

    جنبلاط من اليرزة يؤكد دور الجيش وضرورة تعزيز الوحدة الوطنية

    مشيخة عقل الدروز تستنكر مشهداً تلفزيونياً وتدعو إلى وقف الإساءة للمعتقدات تجنّباً للفتنة

    مشيخة عقل الدروز تستنكر مشهداً تلفزيونياً وتدعو إلى وقف الإساءة للمعتقدات تجنّباً للفتنة

    الحاج يختتم التحقيقات الأولية في ملف شاحنة متفجرات ضهر البيدر ويحيل المحاضر إلى غانم

    الحاج يختتم التحقيقات الأولية في ملف شاحنة متفجرات ضهر البيدر ويحيل المحاضر إلى غانم