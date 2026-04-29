ترامب يتجه نحو حصار بحري طويل على إيران كخيار مفضّل للتصعيد

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حسم خياره بشأن مسار المواجهة مع إيران، موجهاً مساعديه للاستعداد لفرض حصار بحري طويل الأمد بهدف زيادة الضغط على طهران في الملف النووي.

وبحسب مسؤولين أميركيين، يرى ترامب أن هذا الخيار أقل خطورة مقارنة باستئناف الضربات الجوية أو الانسحاب الكامل من النزاع، معتبراً أن إغلاق الموانئ الإيرانية وتقييد حركة ناقلات النفط يشكّل أداة ضغط فعالة.

وجاء هذا التوجه عقب اجتماعات أمنية مكثفة في البيت الأبيض، وسط تباين في الآراء داخل الإدارة الأميركية بين داعين لتشديد الإجراءات، وآخرين يحذرون من تداعيات اقتصادية وسياسية محتملة.

وفي السياق، رفض ترامب مقترحاً إيرانياً لحل الأزمة على مراحل، يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، مع تأجيل النقاش حول البرنامج النووي.

وتشير التقديرات إلى أن استمرار الحصار أو أي تصعيد إضافي قد ينعكس على الاقتصاد الأميركي، ويؤثر على المشهد السياسي الداخلي، لا سيما مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

المصدر: وول ستريت جورنال