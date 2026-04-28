    لبنان

    الشيخ عبد الرزاق: هناك من يفاوض على الحقوق وهناك من يصون الكرامة

      إعتبر رئيس جمعية ” الاصلاح والوحدة” الشيخ الدكتور ماهرعبدالرزاق في تصريح انه “في زمن المحن، يُعرَف الرجال بمواقفهم، لا بشعاراتهم”.

      واضاف: “هناك من يفاوض على الحقوق ويُساوم على السيادة، وهناك من يثبت في الميدان ويصون الكرامة بالتضحيات”. وقال: “إنَّ من قدّم الدم دفاعًا عن الأرض، لا يمكن أن يُساوى بمن قدّم التنازلات على طاولة التفاوض. المقاومة ليست خيارًا عابرًا، بل هي موقف وطني أصيل يحفظ الوطن من الضياع”.

      واعتبر الشيخ عبدالرزاق ان “التضحيات التي تُبذل اليوم هي التي ترسم مستقبلًا حرًّا للأجيال القادمة. إنَّ الوفاء للشهداء يقتضي أن نقف إلى جانب من حمى الأرض وصان الكرامة”.

      وختم: “الوطن لا يُبنى بالتنازل، بل يُحمى بالصمود والثبات ووحدة الصف”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      اعلام العدو: احباط في الجيش وحزب الله نجح في خلق معادلة صعبة

      التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة: مستمرون بتوزيع مساعدات غذائية وحياتية ومادية للعائلات النازحة

      الرئيس بري يستبعد عقد أي لقاء رئاسي قريباً ويحذر من محاولة العبث بسعر صرف الليرة