التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة: مستمرون بتوزيع مساعدات غذائية وحياتية ومادية للعائلات النازحة

أعلن الامين العام” للتجمع العالمي لدعم خيار المقاومة” الدكتور يحي غدار في بيان، أن “التجمع مستمر بتوزيع مساعدات عينية غذائية وحياتية ومادية لعائلات نازحة في بيروت والجنوب بسبب الحرب الاسرائيلية المتوحشة على لبنان وجنوبه، وأن التجمع سيبقى الى جانب أهله داعماً ومؤازرا لهم ضمن الامكانات المتاحة” .

من جهة ثانية أعلن غدار أنه تلقى اتصالاً من منسق التجمع في غزة الدكتور محمد ماضي أبلغه فيه أن “التجمع مازال مستمرا في تأمين وجبات الطعام لأطفال غزة المجوعين والمحرومين، أصحاب الأيادي البيضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام