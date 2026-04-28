إيران تتهم واشنطن و”تل أبيب” بتهديد الملاحة في مضيق هرمز وتدعو مجلس الأمن للتحرك

أكد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، أن بلاده ملتزمة بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في الخليج وممراته الحيوية، متهماً الولايات المتحدة و”إسرائيل” بتهديد الاستقرار الإقليمي وتعريض الملاحة الدولية للخطر، وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خُصصت لبحث «سلامة وأمن الممرات البحرية».

وقال إيرواني في كلمته إن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية دأبت على مدى عقود على الوفاء بمسؤولياتها كدولة ساحلية، وضمان سلامة طرق الملاحة واستمرار حركة النقل البحري الدولي دون انقطاع”، مشدداً على أن طهران “حافظت دائماً على أمن الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عُمان”.

واتهم المسؤول الإيراني الولايات المتحدة و”إسرائيل” بشن “حرب عدوانية واسعة وغير مبررة” ضد بلاده منذ أواخر شباط الماضي، معتبراً أن هذه التحركات تمثل “انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، لا سيما المادة 2 (4)، وتهدد الأمن البحري والسلم الإقليمي والدولي”.

وأشار إلى أن مضيق هرمز يشهد “تصاعداً في استخدامه لأغراض عسكرية، بما في ذلك نقل معدات لدعم عمليات عدائية ضد إيران”، محذراً من أن “عسكرة الممرات البحرية رفعت مستوى المخاطر التي تواجه السفن التجارية بشكل غير مسبوق”.

كما اتهم إيرواني واشنطن بمواصلة “فرض حصار بحري غير قانوني، واحتجاز سفن تجارية إيرانية واعتقال طواقمها”، معتبراً أن هذه الإجراءات “تنتهك القانون الدولي وترقى إلى أعمال قرصنة بحرية وعدوان، وفق تعريفات الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

ودعا مجلس الأمن إلى “اتخاذ موقف حازم، وإدانة هذه الانتهاكات، وضمان المساءلة الكاملة، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السفن المحتجزة وطاقمها”.

وفي معرض حديثه عن الإجراءات الإيرانية، أوضح أن بلاده، بصفتها دولة ساحلية رئيسية يمر عبر مياهها الإقليمية مضيق هرمز، “اتخذت تدابير عملية ومتوافقة مع القانون الدولي لمواجهة التهديدات الناشئة، وضمان استمرار الملاحة الآمنة ومنع استغلال الممرات البحرية لأغراض عسكرية أو عدائية”.

وأضاف أن هذه التدابير “تستند إلى حقوق والتزامات إيران في إطار قانون البحار وقوانينها الوطنية، وتهدف إلى تحقيق توازن بين متطلبات الأمن القومي واستمرار الملاحة الدولية في بيئة إقليمية شديدة التوتر”.

وفي ختام كلمته، رفض إيرواني الاتهامات الموجهة إلى بلاده خلال الجلسة، واصفاً إياها بأنها “تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتهدف إلى صرف الأنظار عن الانتهاكات التي ترتكبها الولايات المتحدة وحلفاؤها”، مؤكداً أن “مسؤولية أي اضطراب في الملاحة البحرية في الخليج ومضيق هرمز تقع مباشرة على عاتق هذه الأطراف”.

وشدد على أن تحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة “مرهون بوقف ما وصفه بالعدوان على إيران، وتقديم ضمانات بعدم تكراره، واحترام الحقوق السيادية والمصالح المشروعة لطهران”.

المصدر: وكالة يونيوز