العصف المأكول | ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد العدو الاسرائيلي بتاريخ اليوم الاثنين 27-4-2026

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الإثنين 27/04/2026، 3 بيانات عسكرية وفقًا للآتي:

1- الساعة 13:30 ردًا على هدم البيوت في قرى جنوب لبنان، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة جرّافة عسكريّة إسرائيليّة D9 أثناء قيامها بهدم البيوت في مدينة بنت جبيل بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

2- الساعة 14:00 ردًا على الاعتداءات التي طالت القرى وهدم البيوت في جنوب لبنان، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة دبّابة ميركافا في بلدة القنطرة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

3- الساعة 17:30 ردًا على الاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمّعين لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الناقورة بمسيّرتين انقضاضيّتين وحقّقوا إصابات مؤكّدة.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

المصدر: الاعلام الحربي