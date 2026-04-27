عراقجي من موسكو: العلاقات مع روسيا تمثل شراكة استراتيجية.. بوتين: تلقيت رسالة من قائد الثورة

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو وأجرى معه محادثات.

وقال عراقجي خلال هذا اللقاء: “العلاقات بين روسيا وإيران تمثل شراكة استراتيجية وسيجري تعزيزها ونشكر الرئيس بوتين على دعم إيران”.

وأضاف: الشعب الإيراني بشجاعته استطاع مواجهة العدوان الأمريكي وسيبقى قادرا على الصمود.

وقال الرئيس الروسي بدوره في هذا اللقاء: الشعب الإيراني يقاتل بشجاعة وبطولة من أجل سيادته، معلنا: “تلقيت رسالة من قائد الثورة الاسلامية في ايران الأسبوع الماضي”.

وأضاف الرئيس الروسي: روسيا تأمل أن يتجاوز الشعب الإيراني هذه الفترة العصيبة وأن يحل السلام، مؤكدا ان موسكو ستفعل كل ما في وسعها لإحلال السلام في الشرق الأوسط في أسرع وقت ممكن.

وأكد بوتين: سنفعل كل ما يصب في مصلحة إيران ودول المنطقة، مضيفا: روسيا تعتزم مواصلة علاقاتها الاستراتيجية مع إيران.