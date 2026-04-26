بسبب العدوان الإسرائيلي.. البابا يرسل مساعدات وأدوية إلى لبنان

أرسل البابا لاوون الرابع عشر مساعدات أساسية وأدوية إلى شعب لبنان بسبب العدوان الإسرائيلي عليه.

وقد نظّم مكتب الأعمال الخيرية البابوية، مؤخراً، شحنة مساعدات إنسانية إلى لبنان تتألف من حوالي 15,000 عبوة من الأدوية الأساسية للسكان، والتي سيتم توزيعها عبر السفارة البابوية في بيروت.

تشمل الأدوية مضادات حيوية، وأدوية لعلاج السكري، وأدوية خافضة لضغط الدم، ومضادات التهاب، ومكملات الفيتامينات المتعددة اللازمة لعلاج معظم الحالات الحادة والمزمنة الشائعة.

وقال “مسؤول الصدقات” المونسنيور لويس مارين دي سان مارتين، لوسائل الإعلام الفاتيكانية: “لقد جمعنا كل ما قد يكون مطلوباً، مع التركيز بشكل خاص على احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً، والمرضى، والأطفال. وشملت التبرعات أدوية، ومستلزمات عائلية، ومواد نظافة، وبطانيات عازلة للحرارة، ومواد غذائية، وملابس عالية الجودة”.

يُذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب شنّ قبل أيام هجوماً لاذعاً على البابا، واصفاً إياه بـ”الضعيف والسيئ” في السياسة الخارجية، وذلك على خلفية انتقادات وجّهها بابا الفاتيكان لسياسات واشنطن، ولا سيما العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران ولبنان.

المصدر: صحيفة الاخبار