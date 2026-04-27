النائب علي خريس: لا وجود فعليًا لوقف إطلاق النار على أرض الواقع في الجنوب

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس، في تصريحٍ لإذاعة الرسالة، على موقف حركة أمل من البيان الصادر عن رئيس حكومة العدو “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو، معتبرًا أن هذه الحكومة لم تلتزم بوقف إطلاق النار ولو ليومٍ واحد.

وأشار خريس إلى أن المثير للسخرية هو أنه لا وجود فعليًا لوقف إطلاق النار على أرض الواقع، حيث تواصل “إسرائيل” شن هجمات يومية وارتكاب المجازر وتجريف المنازل والبيوت، وهو ما يُشاهَد بشكل مباشر.

واعتبر أن القرار الصادر عن رئيس الولايات المتحدة بهدنة لمدة 21 يومًا لم يُنفذ في لبنان، ولاسيما في الجنوب، من قبل العدو “الإسرائيلي”.

ولفت إلى أنه يشك في علم الدولة اللبنانية بهذه الهجمات، إلا أنها تتحمل مسؤولية كبيرة في التحرك على نطاقٍ واسع، خصوصًا عبر التواصل مع الدول التي رعت هذا الاتفاق، أو ما يشبه الاتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية، ومع سائر الدول القادرة على التأثير على العدو “الإسرائيلي” لوقف اعتداءاته على لبنان.

كما أعرب عن شكّه في أن تكون الدولة اللبنانية قد منحت العدو الإسرائيلي الإذن بارتكاب جرائم بحق الشعب اللبناني، لاسيما في الجنوب، مؤكدًا في المقابل أن على الدولة مسؤولية التحرك والضغط من خلال الاتصالات، وألا تهدأ، لأن ما يُسمّى بوقف إطلاق النار هو، بحسب تعبيره، كذبة واضحة ومعروفة لدى الجميع.

وختم خريس بالدعوة إلى قيام الدولة باتصالات مكثفة من أجل وضع حد للاعتداءات” الإسرائيلية” المستمرة.

المصدر: اذاعة الرسالة