    عربي وإقليمي

    حماس تؤكد أن شروط الاحتلال تعرقل اتفاق غزة وتناقض خطة ترامب

    اعتبرت حركة “حماس” أن إصرار الاحتلال الإسرائيلي على طرح ملف “نزع السلاح” وتجاوز استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يعرقل الانتقال إلى المرحلة الثانية، ويتناقض مع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

    وقال المتحدث باسم الحركة “حازم قاسم” إن “الالتزام بالمرحلة الأولى شرط أساسي لأي تقدم”، مشيراً إلى أن “الحركة نفذت التزاماتها، في حين لم يلتزم الاحتلال بالشق الإنساني وواصل اعتداءاته”.

    وأضاف أن “ربط المرحلة الثانية بملف السلاح يعقّد المفاوضات”، داعياً إلى إعطاء الأولوية للملفات الإنسانية، خصوصاً إدخال المساعدات وفتح المعابر.

    وختم بأن الحركة تتعامل “بمسؤولية وإيجابية” مع الجهود الوسيطة، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

    المصدر: الصحافة الفلسطينية

