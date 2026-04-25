مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار السبت ٢٥/٤/٢٠٢٦

ولكم في القصاص حياة.. هي قاعدة اولي القلوب والزنود والالباب، الذين يطبقونها على عدو صهيوني يتلطى خلف هدنة مُدَّعَاة، مستبيحا كل يوم الهدنة والسيادة الوطنية قتلا وتدميرا وتفجيرا وغارات.

ومع تفجير احياء بكاملها في عموم قرى جنوب لبنان الامامية وتدميرها، واستهداف اللبنانيين الآمنين في قرى جنوبية عدة كما في يحمر الشقيف – حيث ارتقى اليوم اربعة شهداء، كان قصاص المقاومين من القنطرة حيث استهدفوا ناقلة جند صهيونية من نوع “نميرا” بمحلقة انقضاضية هادفة، الى اهداف في الجليل الغربي وصلتها المسيرات اللبنانية، كما اعلنت وسائل الاعلام العبرية..

ومع تبجح حكومتهم وادعاءاتها، فقد تكفل بلجم كذبها خبراؤهم العسكريون ومستوطنوهم العالقون تحت النار، الذين اعتبروا رغم كل التدمير وارتكاب المجازر في لبنان، بان جيشهم تورط في المستنقع اللبناني مجددا، وحزب الله يقوم بانتاج نوع من معادلة جديدة، وقد تمكن من ترميم هيبته – بحسب الخبير في شؤون الاستخبارات الصهيونية رونين برغمان، فيما الشعورُ العام في الشمال هو التعبُ وعدمُ اليقين وفقدان الامان ..

وفي لبنان حيث موقف السلطة اللبنانية بشأن الهدنة المستباحة متوقف عند بسمة وشكر مندوبتهم للاميركي والصهيوني خلال مفاوضات العار بالبيت الابيض، فان الاعتراض على استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان جاء خلال محادثات باكستان، حيث ادرجها وزير الخارجية الايراني عباس عرقجي على جدول مباحثاته مع المسؤولين الباكستانيين بشأن مجمل اتفاق وقف إطلاق النار وانهاء الحرب في المنطقة ، كما جاء في بيان الخارجية الايرانية.

وما جاءت به اخبار اللقاء، ان عراقجي نقل للباكستانيين مواقف طهران وملاحظاتها على السلوك والبنود الاميركية لمعاودة جولة ثانية من المفاوضات ، على ان يضع الباكستانيون الشروط الايرانية امام الوفد الاميركي القادم الى اسلام آباد هذا المساء.

وحتى يُصبحَ الخبر على جولة جديدة من المفاوضات غير ظاهرة حتى الآن ، فان العالم يحترق باسعار الطاقة التي تلتهب مجددا، مع تحذير منظمة الطاقة العالمية من تحديات لن يتمكن الاقتصاد العالمي على تحملها، ان استمر التوتر في منطقة الشرق الاوسط واقفال مضيق هرمز..



بقلم علي حايك

تقديم محمد قازان

المصدر: موقع المنار