    لبنان

    “هآرتس”: حزب الله يكشف نقاط ضعف الجيش الإسرائيلي وتساؤلات داخلية تتصاعد

      كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية عن تنامي القلق داخل الجيش الإسرائيلي من أداء حزب الله في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن الحزب نجح في تشخيص نقاط ضعف لدى الجيش، الأمر الذي انعكس تساؤلات داخل بعض الوحدات حول جدوى العمل العسكري في لبنان.

      وأفادت الصحيفة أن حزب الله لا يظهر أي بوادر للتراجع، في ظل استمرار المواجهات، ما يزيد من تعقيد المشهد الميداني بالنسبة للجيش الإسرائيلي.

      ولفتت إلى أن نمط العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان يبدو مشابهاً لما جرى في قطاع غزة عام 2025، من حيث اعتماد سياسة التدمير الممنهج للمنازل، واصفة ذلك بأنه أشبه بـ“نسخ ولصق” للتحركات السابقة.

      كما أشارت إلى تزايد عدد الإصابات في صفوف الجنود، ما يثير تساؤلات داخل المؤسسة العسكرية حول حجم المخاطر التي يتعرض لها الجنود، لا سيما نتيجة تهديد المحلّقات، ومدى جدوى الأهداف العسكرية مقارنة بهذه الخسائر.

      المصدر: صحيفة هآرتس العبرية

      النائب الموسوي: السلطة تعتمد "سياسة الغموض الهدّام" وتخضع للإملاءات الأميركية

      السيد علي فحص: قوة المقاومة تحمي لبنان ولا بديل عنها

      اخر المستجدات في الجنوب اللبناني يطلعنا عليها مراسلنا هاشم السيد حسن

