غزة: ارتفاع حاد في أعداد الضحايا بعد وقف حرب إيران

أظهر إحصاء لوكالة “الأناضول”، استنادًا إلى بيانات رسمية صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاعًا كبيرًا في عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية منذ وقف الحرب على إيران، مقارنة بالفترة السابقة.

وبحسب الإحصاء، قُتل 249 فلسطينيًا خلال 17 يومًا تلت وقف الحرب، مقابل 46 قتيلًا فقط خلال 17 يومًا سبقتها، ما يمثل زيادة بنسبة 441%، أي أكثر من خمسة أضعاف. كما ارتفع متوسط عدد القتلى اليومي إلى 14.6، مقارنة بـ2.7 يوميًا في الفترة السابقة.

أما على صعيد الإصابات، فقد بلغ عدد الجرحى 212 خلال الفترة نفسها، بزيادة نسبتها 20.5% مقارنة بالفترة السابقة، فيما ارتفع إجمالي عدد الضحايا (قتلى وجرحى) بنسبة 107.7%.

ميدانيًا، أظهرت المعطيات تصاعدًا في وتيرة الاستهدافات، مع تركيز ملحوظ على مواقع مدنية مكتظة، مثل الشوارع الرئيسية والمفترقات والمقاهي ومراكز الإيواء وخيام النازحين، إضافة إلى استهداف دوريات ومركبات للشرطة.

ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، تواصلت الخروقات الإسرائيلية، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا، وسط أوضاع إنسانية متدهورة في القطاع.

في السياق، حذّر محللون إسرائيليون من احتمال تصعيد عسكري جديد في غزة، في ظل مؤشرات على سعي حكومة الاحتلال لإعادة إشعال الجبهة، بالتزامن مع اعتبارات سياسية داخلية واقتراب موعد الانتخابات.

ويأتي ذلك في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية، مع استمرار إغلاق المعابر وتقييد دخول المساعدات، ما يزيد من معاناة السكان في ظل الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية.

المصدر: وكالة الأناضول