وزارات الطاقة في سورية والأردن ولبنان بحثوا في الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتفعيل خط الغاز العربي

بحث ممثلون عن وزارات الطاقة في سورية والأردن ولبنان، عبر تقنية الاتصال المرئي، الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتفعيل “خط الغاز العربي”، وتزويد الجانب اللبناني باحتياجاته من الطاقة، وناقش الاجتماع الفني الجداول الزمنية النهائية لبدء عمليات الضخ التجريبي لهذا المشروع.

وكالة “سانا” نقلت عن معاون وزير الطاقة لشؤون النفط السوري غياث دياب قوله: “إن الشبكة السورية في أعلى مستويات الجاهزية بعد استكمال الاختبارات الفنية اللازمة على طول المسار الممتد من الحدود الأردنية السورية وصولاً إلى الحدود اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام