السبت   
   25 04 2026   
   7 ذو القعدة 1447   
   بيروت 03:32
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    وزارات الطاقة في سورية والأردن ولبنان بحثوا في الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتفعيل خط الغاز العربي

      بحث ممثلون عن وزارات الطاقة في سورية والأردن ولبنان، عبر تقنية الاتصال المرئي، الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتفعيل “خط الغاز العربي”، وتزويد الجانب اللبناني باحتياجاته من الطاقة، وناقش الاجتماع الفني الجداول الزمنية النهائية لبدء عمليات الضخ التجريبي لهذا المشروع.

      وكالة “سانا” نقلت عن معاون وزير الطاقة لشؤون النفط السوري غياث دياب قوله: “إن الشبكة السورية في أعلى مستويات الجاهزية بعد استكمال الاختبارات الفنية اللازمة على طول المسار الممتد من الحدود الأردنية السورية وصولاً إلى الحدود اللبنانية”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      إيهاب حمادة وريما كرامي يبحثان تداعيات الأزمة على التعليم

      إيهاب حمادة وريما كرامي يبحثان تداعيات الأزمة على التعليم

      تقرير مصور | لقاء في نقابة الصحافة في بيروت رفضًا للتطبيع

      تقرير مصور | لقاء في نقابة الصحافة في بيروت رفضًا للتطبيع

      تقرير مصور | النائب محمد رعد: وقف النار دون وقف الاعتداءات يفقد معناه

      تقرير مصور | النائب محمد رعد: وقف النار دون وقف الاعتداءات يفقد معناه