بكين وموسكو تتعهدان بتعزيز التنسيق الاستراتيجي وسط توترات جيوسياسية

في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، عقد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف ونظيره الصيني الجنرال دونغ جون، اليوم الخميس، اجتماعاً رسمياً في موسكو، تخلله حفل استقبال رسمي واستعراض حرس الشرف، وذلك في إطار تعزيز التعاون العسكري والأمني بين موسكو وبكين.

وأكد الجانبان، خلال المحادثات، عزمهما على رفع مستوى التنسيق الاستراتيجي في ظل التحديات الدولية المتزايدة.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (CCTV) عن الوزير الصيني دونغ جون قوله: “الصين مستعدة للعمل مع روسيا لتعزيز التنسيق الاستراتيجي، وإثراء محتوى التعاون، وتطوير آليات التبادل، ورفع القدرة المشتركة على مواجهة مختلف المخاطر والتحديات، وحقن طاقة إيجابية في الأمن والاستقرار العالميين”.

من جانبه، أشار وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف إلى أن “العديد من الأحداث التي شهدها العالم منذ لقائنا الأخير في يونيو الماضي، أثرت بشكل كبير على الوضع الدولي”.

وشدد بيلوسوف على أن “التطورات في فنزويلا وإيران تتطلب من أجهزتنا مواصلة تحليل الوضع الأمني واتخاذ الإجراءات المناسبة”، مؤكداً أن هذا الاجتماع سيسهم في “تعزيز شراكتنا الاستراتيجية الثنائية بشكل أكبر”.

ويأتي هذا اللقاء بعد أيام قليلة من جولة محادثات جمعت مفاوضين من روسيا وأوكرانيا في أبوظبي، ناقشت خطة سلام توسطت فيها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات.

وتتهم الحكومات الغربية بكين بتقديم دعم اقتصادي حاسم لجهود موسكو الحربية، خاصة من خلال توريد مكونات عسكرية لصناعتها الدفاعية، وهو ما تنفيه الصين التي تؤكد على موقفها المحايد إزاء الحرب في أوكرانيا.

المصدر: وكالة الأنباء الصينية الرسمية