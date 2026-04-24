ترامب: حضور بوتين قمة العشرين المقبلة في ميامي سيكون مفيدا جدا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ترحيبه بمشاركة نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين المقررة في ديسمبر المقبل بمدينة ميامي، مؤكدا أن حضوره الشخصي سيكون مفيدا جدا.

وقال ترامب للصحافيين خلال فعالية في البيت الأبيض يوم الجمعة، ردا على سؤال بشأن احتمال حضور الرئيس الروسي: “إذا حضر، فإن ذلك سيكون مفيدا جدا على الأرجح”، غير أنه أقرّ بعدم علمه ما إذا كان بوتين قد وُجّهت إليه دعوة رسمية، مُبديا في الوقت ذاته شكوكه حول احتمال حضور الزعيم الروسي شخصيا.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قد كشفت، الخميس، استنادا إلى مسؤولين في البيت الأبيض لم تُكشف هوياتهم، أن ترامب يعتزم توجيه دعوة شخصية للرئيس بوتين لحضور القمة، التي ستُعقد في يومي 14-15 كانون اول / ديسمبر المقبل في منتجع “دورال” للغولف المملوك للرئيس الأمريكي في ميامي.

في المقابل، أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين، في تصريح لوكالة “نوفوستي”، أن روسيا تلقت دعوة للمشاركة في القمة على أعلى المستويات.

وكانت ممثلة الرئيس الروسي في مجموعة العشرين سفيتلانا لوكاش، قد أشارت في وقت سابق إلى أن الرئاسة الأمريكية تُعول بقوة على مشاركة جميع قادة الدول الأعضاء، وتستعد لاحتمالية حضور بوتين شخصيا.

بيد أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أوضح أن قرار مشاركة الرئيس بوتين لم يُتخذ بعد، مشيرا إلى أن صيغة التمثيل الروسي في القمة ستُحدد مع اقتراب موعد انعقادها.

