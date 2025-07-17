لبنان

حزب الله شيع الشهيد نسيب حيدر أحمد

شيع حزب الله في بلدة رأس أسطا – جبيل، الشهيد رياض نسيب حيدر أحمد في حضور عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب رائد برو ، مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال الشيخ محمد عمرو وحشد من الاهالي.

وبعد أن ادى الصلاة على جثمانه نائب مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في الحزب الشيخ جمال كنعان، سار النعش في شوارع البلدة ليوارى في الثرى في جبانة البلدة.

وبالمناسبة، قال الشيخ عمرو إن “التضحيات التي تقدم على مذبح الوطن هي من تحميه في وجه كل التحديات “، وأكد على “رفض كل أشكال التقسيم والتفتيت ومشاريع الفتنة التي يروج لها أعداء لبنان لاسيما العدو الصهيوني”، واضاف ان “لبنان هو الوطن النهائي لجميع أبنائه وهو الوطن الواحد الموحد المستقل عن الإملاءات الخارجية والتدخلات الأجنبية” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام