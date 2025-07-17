الخميس   
   17 07 2025   
   21 محرم 1447   
   بيروت 11:33
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    قرار قضائي فرنسي بالإفراج عن المناضي جورج عبد الله

      أمر القضاء الفرنسي الخميس بالافراج عن المناضل اللبناني جورج ابراهيم عبدالله المعتقل في فرنسا منذ نحو 40 عاما.

      وسيفرج عن المناضل عبد الله في 25 من الشهر الحالي، وقد أصدرت محكمة الاستئناف قرارها في جلسة غير علنية في قصر العدل بباريس في غياب عبدالله البالغ 74 عاما والمسجون في لانميزان في مقاطعة أوت-بيرينه.

      ويعتبر المناضل عبد الله من أقدم السجناء السياسيين في فرنسا، وكان القضاء الفرنسي قد حكم عليه في العام 1987 باتهامه في محاولة اغتيال ديبلوماسي إسرائيلي وآخر أميركي.

      يذكر ان التدخلات الاميركية والاسرائيلية المتكررة سبق ان منعت إطلاق سراح المناضل عبد الله، ما شكل وصمة عار للدولة الفرنسية التي تدعي حماية الحريات وحقوق الانسان.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام