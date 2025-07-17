لبنان

قرار قضائي فرنسي بالإفراج عن المناضي جورج عبد الله

أمر القضاء الفرنسي الخميس بالافراج عن المناضل اللبناني جورج ابراهيم عبدالله المعتقل في فرنسا منذ نحو 40 عاما.

وسيفرج عن المناضل عبد الله في 25 من الشهر الحالي، وقد أصدرت محكمة الاستئناف قرارها في جلسة غير علنية في قصر العدل بباريس في غياب عبدالله البالغ 74 عاما والمسجون في لانميزان في مقاطعة أوت-بيرينه.

ويعتبر المناضل عبد الله من أقدم السجناء السياسيين في فرنسا، وكان القضاء الفرنسي قد حكم عليه في العام 1987 باتهامه في محاولة اغتيال ديبلوماسي إسرائيلي وآخر أميركي.

يذكر ان التدخلات الاميركية والاسرائيلية المتكررة سبق ان منعت إطلاق سراح المناضل عبد الله، ما شكل وصمة عار للدولة الفرنسية التي تدعي حماية الحريات وحقوق الانسان.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام