الصحف

عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 17 تموز/يوليو 2025

العناوين

صحيفة الأخبار:

لماذا صار ChatGPT أقل ذكاءً؟

لبنان يواصل مناقشة الورقة الأميركية الجديدة: واشنطن و”تل أبيب” تحضّران لعمل ما؟

عدوان “إسرائيلي” شامل على سورية | “تل أبيب” لدمشق: الجنوب لنا

حرب شوارع في السويداء: “تغريبة” لليوم الرابع

“البنك العربي” يعرّي عملاءه: معلومات شخصية لـ”سلطات خارجية”

صحيفة البناء:

لبنان أدان العدوان “الإسرائيليّ” على سورية: يُعرّض أمنَ المنطقة لمزيدٍ من التوتُّر

مجلس النوّاب جدّدَ الثقة بالحكومة بـ 69 صوتًا

سلام: البرنامج الإصلاحيّ يواجه عقبات وعراقيل موروثة

“الحملة الأهليّة”: المقاومة ستبقى شوكة في قلبِ الكيان الصهيونيّ حتّى دحرِه

صحيفة اللواء:

ثقة متجددة بالحكومة لمواجهة الضغوط العسكرية في الإقليم

سلام: أدعو لتغليب المصلحة الوطنية العليا والمسؤولية كبيرة.. ورواتب القطاع العام أمام مجلس الوزراء اليوم

غارات “إسرائيلية” على مؤسسات الدولة والجيش في دمشق

الهجري يرفض وقف النار في السويداء.. ومنطقة الجولان محمية للاحتلال

ترامب غير مستعجل للكلام مع طهران والإمام الخامنئي بين الدبلوماسية والسلاح

جيش الاحتلال يعلن إنهاء العمليات العسكرية.. فهل يذعن نتنياهو بعد انسحاب شاس

صحيفة الديار:

دمشق تحت النار ومجازر في السويداء: لا رابح من لعبة الخراب التركية “الإسرائيلية”!

كيف انكسرت حسابات الشرع على أبواب السويداء؟

“تل أبيب” تريد الجنوب السوري “منطقة عازلة” وحاكم خليجي: لقد خدعنا الأميركيون

براك التقى أورتاغوس.. وهذا ما ناقشاه

كيف تُحَوِّل المياه الملوثة الخضراوات إلى مصدر للأمراض؟

صحيفة الجمهورية:

جرعة منشطات نيابية للحكومة

“إسرائيل” تصعّد بقصف دمشق

الجميع يستعدّ لحرب جديدة

ما يفتقر إليه الموارنة.. والتحدي الكبير!؟

لماذا “قفزت” “إسرائيل” فوق غزّة ولبنان إلى سورية؟

صحيفة النهار:

الحكومة جدّدت التزاماتها والمجلس جدّد الثقة

شيخ العقل: لم تتصل بي أي شخصية سنية

سورية خارج السيطرة

صحيفة الشرق:

قبلان: قضيتنا لبنان بعيدًا عن السياسة ولعبة الزواريب

الحكومة تخرج بثقة 69 نائبًا.. مشادات كلامية وردّ واقعي لرئيسها

عدوان “إسرائيلي” على القصر الرئاسي ووزارة الدفاع في سورية

الاسرار

صحيفة البناء:

خفايا

-قال خبراء أمنيّون يتابعون بالتفاصيل ما شهدته وتشهده منطقة جنوب سورية أنّ كيان الاحتلال نصب فخًا مزدوجًا لحكومة دمشق الجديدة ووجهاء منطقة السويداء فمنح التطمينات للطرفين بإبلاغ حكومة دمشق أن بإمكانها الدخول إلى السويداء شرط عدم تجاوز الخطوط الحمر للأمن “الإسرائيلي” وإبلاغ وجهاء السويداء أن “إسرائيل” لن تسمح لحكومة دمشق بالسيطرة على منطقتهم حتّى لو تساهلت مع دخول شكليّ لبعض وحدات الحكومة. وقام جيش الاحتلال خلال المواجهات بتنظيم غارات جوية غامضة فمنع من جهة استقدام دبابات ودخول مناطق أقصى الجنوب، ولكنّه من جهة موازية تعمّد أن تكون الغارات محدودة الأذى على قوات الحكومة وأصدر بيانات غامضة مثل الغارات من جهة يقول إن على أهل السويداء التفاهم مع الحكومة، ومن جهة يقول إنه لن يسمح بإلحاق الأذى بالدروز ثمّ يقول إنّه ينسّق مع حكومة الشام.. وهكذا ضمن توازن قوى هشّ يحقق استمرار الاشتباكات والمواجهات ويُبقي الطرفين على حال قلق وتوتر تجاه ما يضمره “الإسرائيلي” وما يفعله.

كواليس

-رأى مرجع سياسيّ أن الحديث عن الإصلاح بالنسبة للحكومة والكثير من النواب تحوّل إلى صف كلام، حيث بعد خمسة شهور من عمر الحكومة وفي ظل دعم أغلبيّة نيابيّة ممثلة في الحكومة كلّ شيء يحتاج إلى إصلاح ولا خطة إصلاح واحدة واضحة، حيث الكهرباء والماء والهاتف وكلّ شيء يحتاج إلى إصلاح، لكن لا خطة حتّى لتصليحات موقّتة تحسّن مستوى هذه الخدمات الأساسية والكل يتحدث عن انشغال بالقضايا الكبرى كأن حياة الناس ليست قضية كبرى والودائع تحتاج إلى إصلاح ولا خطة للإصلاح والكل مشغول بالقضايا الكبرى والذين يسقطون كلّ يوم بفعل الاعتداءات “الإسرائيلية” لبنانيّون والحكومة مشغولة بالقضايا الكبرى حتّى عن تعزية أهلهم وبيوت اللبنانيين التي دمّرها العدوان معلقة على لوائح انتظار تفرّغ المسؤولين بعد اهتمامهم بالقضايا الكبرى. وختم المرجع السياسي بالسؤال عما إذا كان بمستطاع الحكومة أن تخصّص جلسة لتوزيع المهام بين أعضائها ويتولى أحد الرؤساء وعدد من الوزراء وفق اختصاصاتهم القضايا الكبرى ويتفرّغ رئيس آخر وباقي الوزراء حسب اختصاصاتهم لما يعتبرونه قضايا تافهة بينما يعتبرها الناس قضايا كبرى؟

صحيفة اللواء:

غمز:

ما تزال العلاقة الدبلوماسية بين الوزارة وسفارة معروفة تتعرض لأخذ وردّ انطلاقًا من اتفاقية فيينا.

لغز:

تُحدث بيانات وزارة المال لاستيفاء الضرائب من المكلفين إرباكات إضافية نظرًا للانتقال الناقص إلى النظام الإلكتروني والنقص في رسائل الاستفادة.

صحيفة الجمهورية:

وقّعت جهة مالية رسمية عقدًا استشاريًا للرقابة من أموال المودعين، على الرغم من أنّ هذه الجهة مسؤولة بشكل مباشر عن اختفاء هذه الأموال.

وصف نائب تغييري كلام حزب مسيحيى وأفعاله في الأسابيع الأخيرة بأنّه “لعب على حبلَين ليعمل استعراض إعلامي”.

تستعدّ وزيرة تلقّت اتهامات بالفساد من أحد النواب، لإثبات أنها ّلم تتدخل في أي من نتائج الملف.

المصدر: صحف