العدو يستحدث نقطة تموضع جديدة عند مرتفعات شبعا ويخرق وقف إطلاق النار ويختطف مواطناً لبنانياً

في إطار خروقاته للسيادة اللبنانية وقرار وقف إطلاق النار، استحدث العدو الإسرائيلي نقطة تموضع جديدة في منطقة سدانة عند مرتفعات بلدة شبعا، بحسب ما أفاد مراسل قناة «المنار».

وأوضح المراسل أن هذه النقطة تتمتع بموقع يتيح لها الإشراف على مناطق عدة، من ضمنها تلال وأودية وقرى في منطقتي حاصبيا والعرقوب، إضافة إلى المسارات بين شبعا وكفرشوبا.

كما تموضعت قوة من جنود جيش الاحتلال في محيط بركة بلدة شويا، حيث أوقفت أحد أبناء البلدة أثناء رعايته لقطيع من الماشية.

وبحسب المعلومات، خضع الراعي لتحقيق استمر لثلاث ساعات قبل أن يتم الإفراج عنه، على أن تُنقل عبره رسالة إلى الأهالي تتضمن منعهم من رعي الماشية أو القيام بأي نشاط آخر في المنطقة.

