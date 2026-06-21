قاليباف من زيورخ: شهداء إيران وأطفال ميناب يراقبون مسارنا في المفاوضات

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف أن ذكرى الشهداء، ولا سيما أطفال مدرسة ميناب الذين استشهدوا خلال العدوان الأميركي ـ الصهيوني على إيران، ستبقى حاضرة في مسار الوفد الإيراني خلال المفاوضات الجارية.

وفي منشور على صفحته عبر منصة “إكس” عقب وصوله إلى مدينة زيورخ السويسرية، قال قاليباف: “أعتبر أطفال ميناب المظلومين وجميع شهداء إيران الحبيبة مراقبين لأفعالي وسلوكي في كل لحظة، وهم يروننا ويتوقعون منا القيام بما يليق بتضحياتهم”.

وأضاف: “أسأل الله ألا يجعلني خجلاً أمام الشهداء المظلومين والشعب الإيراني، وأن ألقى رفاقي الشهداء مرفوع الرأس”.

ويأتي كلام قاليباف قبيل انطلاق جولة جديدة من اللقاءات والمشاورات المرتبطة بمسار التفاهمات بين إيران والولايات المتحدة، في ظل تأكيد إيراني متواصل على التمسك بالحقوق الوطنية ومصالح الجمهورية الإسلامية خلال أي مفاوضات مقبلة.

ويُذكر أن مدرسة ميناب الابتدائية كانت قد تعرضت للقصف خلال الأيام الأولى من العدوان الأميركي ـ الصهيوني على إيران في شباط الماضي، ما أدى إلى استشهاد 168 تلميذاً ومعلماً، في واحدة من أكثر المجازر التي أثارت صدمة واسعة داخل إيران وخارجها.