الغارديان: حرب إيران وتداعياتها تدفع ترامب إلى أزمة داخلية وتراجع شعبيته

أفادت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن تداعيات الحرب على إيران، إلى جانب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسياساته الأخيرة، أحدثت انقساماً داخل قاعدته الانتخابية وعمّقت من تراجع شعبيته، حتى باتت إدارته تواجه ضغوطاً داخلية متزايدة.

وبحسب الصحيفة، فإن قرارات ترامب، بما في ذلك الانخراط في حرب غير محسومة ضد إيران وارتفاع كلفة المعيشة وتضخم الأسعار، ساهمت في اهتزاز ثقة جزء من ناخبيه، الذين أعرب بعضهم عن ندمهم على التصويت له.

ونقلت “الغارديان” عن ناخبين ومحللين أن الأسابيع الأخيرة شهدت سلسلة أزمات سياسية وإعلامية للرئيس الأميركي، شملت مواقف مثيرة للجدل وتصعيداً سياسياً داخلياً، ما انعكس سلباً على صورته العامة.

كما أظهرت استطلاعات رأي تراجع نسبة الرضا عن أداء ترامب، خصوصاً في ما يتعلق بإدارته للملف الإيراني، وسط ارتفاع معدلات الرفض الشعبي لسياساته الاقتصادية والخارجية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التراجع يثير قلقاً داخل الحزب الجمهوري، مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، واحتمال خسارة السيطرة على الكونغرس، ما قد يفتح الباب أمام تحقيقات موسعة داخل الإدارة الأميركية.

وختمت “الغارديان” بالإشارة إلى أن الضغوط المتزايدة قد تدفع المشهد السياسي الأميركي نحو مزيد من التوتر، في ظل ما وصفته بتراجع شعبية غير مسبوق لترامب خلال ولايته الحالية.

المصدر: صحيفة الغارديان