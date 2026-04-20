    قاليباف متوجها للفاعلين الاقتصاديين الاميركيين: لا تتاجروا فقط بناءً على مزاج السوق في “النفط الرقمي”!

      توجه رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف عبر حسابه على منصة اكس الى الفاعلين الاقتصاديين الأمريكيين قائلا: “لا تتاجروا فقط بناءً على مزاج السوق في “النفط الرقمي”!.

      واوضح قاليباف في تدوينته ان “التداول في النفط الرقمي بناءً فقط على أجواء السوق، يشبه تماماً تغطية المخاطر العاطفية بسندات الخزانة في أوقات تجنب المخاطرة المرتبطة بأزمة هرمز! كلاهما مبني على بيت من ورق لا يبدو منطقياً إلا على الورق”.

      واضاف ” ما الفرق بينهما؟ النفط على الأقل لديه مؤشر فيزيائي هو “برنت التاريخ المحدد” (Dated Brent). أما سندات الخزانة؟ فهي من الأساس تدور فقط على الأجواء والعواطف.

      EUCRBRDT Index GP
      (هذه العبارة الأخيرة التي كتبها هي أمر قياسي في محطة بلومبرغ لاستدعاء مخطط مؤشر نفط برنت للتسليم الفوري)”.

      المصدر: موقع المنار

      بزشكيان: إيران لا تسعى إلى توسيع الحرب.. لا يحق لترامب حرماننا من حقوقنا النووية

      وزيرا خارجية إيران وباكستان يؤكدان أهمية الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين

      مقر خاتم الأنبياء: سنرد على القرصنة الأميركية للسفينة الإيرانية في بحر عمان

