    عربي وإقليمي

    آلاف المغاربة يتظاهرون في الرباط رفضاً لقانون في الكيان الإسرائيلي يجيز إعدام معتقلين فلسطينيين

      تظاهر آلاف المغاربة في العاصمة الرباط، الأحد، للتعبير عن دعمهم للقضية الفلسطينية والاحتجاج على قانون في الكيان الإسرائيلي يسمح بإعدام الفلسطينيين المدانين بهجمات أسفرت عن قتلى.

      وشارك نحو خمسة آلاف شخص في المسيرة التي جابت شارع محمد الخامس وسط العاصمة، حيث رفع العديد منهم الأعلام الفلسطينية والمغربية، استجابة لدعوة “مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطين”، التي تضم حزب العدالة والتنمية الإسلامي ونشطاء من اليسار.

      وردّد المتظاهرون هتافات من بينها “لا لعقوبة الإعدام” و“لا للاحتلال والصهيونية”، إلى جانب شعارات تنتقد سلوك الكيان الإسرائيلي في الحرب على غزة.

      كما جدّد المتظاهرون في الرباط انتقاداتهم لقرار المغرب تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي عام 2020.

      المصدر: أ.ف.ب.

      مواضيع ذات صلة

      الولايات المتحدة تصدر تحذيرا لرعاياها المتواجدين في المغرب إثر الفيضانات التي اجتاحت شمال المملكة

      الولايات المتحدة تصدر تحذيرا لرعاياها المتواجدين في المغرب إثر الفيضانات التي اجتاحت شمال المملكة

      المغرب | إجلاء واسع لآلاف السكان في القصر الكبير بعد أمطار استثنائية

      المغرب | إجلاء واسع لآلاف السكان في القصر الكبير بعد أمطار استثنائية

      المغرب يدعو الاتحاد الأوروبي للارتقاء بالشراكة من “الجار” إلى “الحليف”

      المغرب يدعو الاتحاد الأوروبي للارتقاء بالشراكة من “الجار” إلى “الحليف”