المغرب | إجلاء واسع لآلاف السكان في القصر الكبير بعد أمطار استثنائية

أنقذت عناصر الدرك الملكي المغربي عددًا من سكان مدينة القصر الكبير شمالي المغرب، عقب تساقطات مطرية وُصفت بالاستثنائية، تسببت في فيضانات محلية ودفعت السلطات إلى وضع عدة أقاليم في حالة تأهب جوي.

وأفادت المعطيات المتوفرة بأن الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق في شمال غرب البلاد منذ يوم الجمعة أدت إلى إجلاء أكثر من مائة ألف شخص، كإجراء احترازي لتفادي مخاطر السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة.

وأوضحت السلطات أن عمليات الإجلاء والإنقاذ نُفذت بالتنسيق بين الدرك الملكي وأجهزة الوقاية المدنية والسلطات المحلية، وسط استمرار مراقبة الأوضاع الجوية تحسبًا لمزيد من التقلبات المناخية.

ودعت الجهات المختصة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، إلى حين تحسن الأحوال الجوية وعودة الاستقرار إلى المناطق المتضررة.

المصدر: وكالة يونيوز