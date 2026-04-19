قاليباف: مضيق هرمز تحت سيطرة إيران وتقييد الملاحة خيار مطروح

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة كاملة من قبل إيران، محذرًا من أن استمرار الحصار الأمريكي سيدفع طهران إلى تقييد حركة الملاحة، بالتوازي مع تمسكها بمواقفها دون تراجع في المسار الدبلوماسي.

وأوضح قاليباف، في مقابلة متلفزة، أن بلاده تعاملت “بحزم” مع محاولة أمريكية لإزالة ألغام خلال مفاوضات إسلام آباد، معتبرًا ذلك انتهاكًا لوقف إطلاق النار، كاشفًا أن المواجهة وصلت إلى حد التهديد باستهداف كاسحة ألغام أمريكية قبل أن تتراجع.

وشدد على أن أي عودة طبيعية لحركة الملاحة في المضيق تبقى مشروطة برفع الحصار، مؤكدًا أن “من غير المقبول أن يعبر الآخرون المضيق فيما تُمنع إيران”، في إشارة إلى الضغوط الأمريكية.

وفي سياق متصل، اعتبر أن الحرب الأخيرة بدأت بـ”مكر أمريكي” خلال المفاوضات، لافتًا إلى أن الرد الإيراني جاء سريعًا، وأن واشنطن طلبت وقف إطلاق النار بعد فشلها في تحقيق أهدافها، وفق تعبيره.

وكشف قاليباف عن مسار تفاوضي عبر وساطة باكستانية، تضمن مقترحات أمريكية رفضتها طهران مقابل طرحها حزمة من 10 بنود، مؤكدًا أن أي اتفاق مستقبلي يقوم على مبدأ “الخطوة مقابل الخطوة”، مع اشتراط شمول وقف إطلاق النار مختلف الجبهات، بينها لبنان.

وختم بالتأكيد أن إيران لا تسعى لزعزعة أمن الملاحة، لكنها ستستخدم أوراق قوتها إذا استمر “النهج الأحادي” الأمريكي، مشددًا على جاهزية القوات المسلحة للرد على أي تصعيد.

المصدر: وكالة إرنا