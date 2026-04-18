السبت   
   18 04 2026   
   29 شوال 1447   
   بيروت 14:03
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    فضل الله من تبنين: العدو فشل في التوغل ميدانياً… والمرحلة تفرض موقفاً رسمياً حاسماً تجاه الاعتداءات

    أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، خلال جولة له في بلدة تبنين، ضرورة انتظار الاتصالات السياسية الجارية في الخارج، مشيراً إلى أن البلديات تواصلت مع الجيش اللبناني في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى الجنوبية.

    وشدّد فضل الله على أن ما تحقق في المرحلة الماضية يعكس “صورة نصر وكرامة وحرية”، رافضاً أي مشهد “ذل أو استسلام للعدو”، على حد تعبيره.

    وأضاف أن العدو الإسرائيلي “لم يتمكن من التقدم أكثر من أربعة كيلومترات ولم ينجح في تثبيت أي وجود له”، لافتاً إلى فشل محاولاته الميدانية في التوغل داخل العمق اللبناني.

    وفي سياق متصل، تساءل فضل الله عن موقف الدولة، قائلاً: “لماذا لا تُطلب من الجيش اللبناني العودة إلى مواقعه؟”، في إشارة إلى ضرورة تحمل المسؤوليات الوطنية في مواجهة الاعتداءات المستمرة.

