    لبنان

    تسجيل عدد من الخروقات الصهيونية لوقف اطلاق النار

      افاد مراسل المنار انه خلال اقل من ٢٤ ساعة سجل الخروقات الصهيونية التالية لوقف اطلاق النار:

      • اكثر من ٢٠ قذيفة مدفعية اطلقت باتجاه قرى في القطاع الثلاث (الشرقي، الاوسط، الغربي)
      • استهداف فريق للدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية في بلدة كونين واصابة ٣ مسعفين.
      • استهداف سيارة ودراجة نارية على طريق عام كونين – بيت ياحون وارتقاء شهيد واصابة مواطن.
      • عمليات تفجير نفذها العدو في العديد من القرى الحدودية في القطاعات الثلاث
      • تبديل وتوسعة عدد من نقاط تموضع الجنود والاليات.
      • تحليق لمسيرات العدو في اجواء عدد من مناطق الجنوب اللبناني.

