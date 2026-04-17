تسجيل عدد من الخروقات الصهيونية لوقف اطلاق النار

افاد مراسل المنار انه خلال اقل من ٢٤ ساعة سجل الخروقات الصهيونية التالية لوقف اطلاق النار: اكثر من ٢٠ قذيفة مدفعية اطلقت باتجاه قرى في القطاع الثلاث (الشرقي، الاوسط، الغربي)

استهداف فريق للدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية في بلدة كونين واصابة ٣ مسعفين.

استهداف سيارة ودراجة نارية على طريق عام كونين – بيت ياحون وارتقاء شهيد واصابة مواطن.

عمليات تفجير نفذها العدو في العديد من القرى الحدودية في القطاعات الثلاث

تبديل وتوسعة عدد من نقاط تموضع الجنود والاليات.

تحليق لمسيرات العدو في اجواء عدد من مناطق الجنوب اللبناني.