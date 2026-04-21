العدو الصهيوني يواصل انتهاكه لوقف اطلاق النار المؤقت في جنوب لبنان

يواصل العدو الصهيوني انتهاكه لوقف اطلاق النار المؤقت في جنوب لبنان، حيث نفذ تفجيرات وعمليات تجريف جديدة. وكان العدو استغل فترة الهدنة لتحديد منطقة سمّاها دفاعية في جنوب لبنان يتراوح عمقها بين 2 كلم و8 كلم وكانت شهدت مواجهات كبيرة مع المقاومين حيث لم يستطع دخول سوى جزء محدود من المناطق الجنوبية الحدودية. وبعد اعلان وقف اطلاق النار حدد خريطة مساحتها حوالي 500 كلم مربع وطلب من المواطنين عدم الدخول اليها. كما نفذ عدة استهدافات بالمسيرات اضافة الى قصف مدفعي هذا عدا عن التفجيرات الواسعة التي ينفذها وتطال منازل المدنيين وممتلكاتهم.

مراسل المنار افاد ان العدو فجّر بعيد منتصف الليل مجمعا رياضيا في بلدة ميس الجبل بعد احراقه لسيارات اسعاف جمعية الرسالة الاسلامية.



ومنذ ساعات الليل وحتى الفجر نفذ العدو الصهيوني عمليات تفجير في الاحياء الغربية والشرقية لمدينة الخيام وصولا الى محيط المعتقل، فيما لم تغب المحلقات عن سماء المدينة وصولا الى بلدة دبين لجهة جديدة مرجعيون.

مراسل المنار اشار الى انه منذ البدء بقرار وقف إطلاق النار، عمد العدو الاسرائيلي الى تنفيذ عمليات تجريف في أحياء وطرقات وجبانة بلدة رشاف بالتزامن مع عمليات تفجير احياء سكنية بأكملها، وكان آخرها امس تفجير مجمع البلدة في الساحة العامة والمسجد القديم بالاضافة الى تدمير مقام الشهيد ابو ذر وروضة شهداء البلدة.

جيش العدو قصف بعدد من القذائف المدفعية اطراف بلدة كفرشوبا، كما اطلق قذيفة مدفعية استهدفت أطراف بلدة كونين لجهة بيت ياحون.

الى ذلك افاد مراسلنا في البقاع عن تحليق مسير معاد على علو منخفض في اجواء بعلبك والجوار.